В Житомирском районе сегодня будут слышны взрывы: что известно

Сегодня, 14 декабря, в Житомире и районе будут слышны взрывы. Причиной этого является проведение плановых работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Уважаемые жители Житомирского района, сегодня вечером могут быть слышны взрывы. Ведутся плановые работы!", - говорится в сообщении.

Напомним, жители столицы сегодня также могли слышать взрывы .

Ранее мы писали, что в Донецкой области трое спасателей взорвались во время разминирования. От полученных травм все трое погибли.

РБК-Украина сообщали, что в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин взорвались полицейские, в результате чего 4 человека погибли.

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