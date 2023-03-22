UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Житомирській області ворожі "Шахеди" пошкодили об'єкт інфраструктури

Фото: у Житомирській області пошкоджений об'єкт інфраструктури (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 22 березня атакували Житомирську область дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.

За його словами, у Житомирській області сили протиповітряної оборони знищили три ворожих дрони-камікадзе типу Shahed.

"Пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області. Жертв і постраждалих від цього інциденту немає", - зазначив Бунечко.

Нагадаємо, вчора Росія випустила по Україні 21 дрон-камікадзе. Українські захисники збили 16 ворожих безпілотників.

У Київській області ворожі дрони влучили у ліцей та гуртожитки. Внаслідок атаки є троє загиблих та семеро поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронівЖитомирВійна в УкраїніВійна Росії проти України