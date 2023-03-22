В Житомирской области вражеские "Шахеды" повредили объект инфраструктуры

По его словам, в Житомирской области силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских дрона-камикадзе типа Shahed.

"Повреждение получил один из объектов инфраструктуры области. Жертв и пострадавших от этого инцидента нет", - отметил Бунечко.

Напомним, вчера Россия выпустила по Украине 21 дрон-камикадзе. Украинские защитники сбили 16 вражеских беспилотников.

В Киевской области вражеские дроны попали в лицей и общежития. В результате атаки трое погибших и семеро раненых.

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