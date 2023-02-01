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В Житомирській області викрили шахраїв, що збирали гроші для військових від ОВА

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Житомир, Середа 01 лютого 2023 16:44
В Житомирській області викрили шахраїв, що збирали гроші для військових від ОВА Фото: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко (oda zht gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Шахраї вигадали новий спосіб збагатитися за рахунок грошей українців. Вони відкрили збір на потреби ЗСУ від імені Житомирської ОВА, але їх плани було викрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Цього разу їм здалось доречним послатися на мене. Проте дарма, адже увесь бізнес, благодійники та волонтери Житомирської області знають, що Житомирська обласна військова адміністрація не проводить збір коштів ані від імені начальника ОВА, ані його заступників, чи інших співробітників. Наш Гуманітарний штаб отримує допомогу та розподіляє її тим, кому вона перед усім потрібна", - розповів він.

В Житомирській області викрили шахраїв, що збирали гроші для військових від ОВА

Він нагадав, що у випадку отримання подібних повідомлень, ні в якому разі не слід розповсюджувати їх серед своїх друзів й близьких та не перераховувати гроші. Також, за словами очільника регіону, в таких випадках варто звертатись до поліції.

Нагадаємо, раніше такий вид шахрайства діяв у Львівській та Рівненській областях. Так, зловмисники від імені ОВА також "збирали" матеріальну допомогу для військових.

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