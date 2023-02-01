В Житомирской области разоблачили мошенников, собиравших деньги для военных от ОВА
Мошенники придумали новый способ обогатиться за счет денег украинцев. Они открыли сбор на нужды ВСУ от имени Житомирской ОВА, но их планы были раскрыли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
"На этот раз им показалось уместным сослаться на меня. Однако зря, ведь весь бизнес, благотворители и волонтеры Житомирской области знают, что Житомирская областная военная администрация не проводит сбор средств ни от имени начальника ОВА, ни его заместителей или других сотрудников. Наш Гуманитарный штаб получает помощь и распределяет ее тем, кому она прежде всего нужна", - рассказал он.
Он напомнил, что в случае получения подобных сообщений, ни в коем случае не следует распространять их среди своих друзей и близких и не перечислять деньги. Также, по словам главы региона, в таких случаях следует обращаться в полицию.
Напомним, ранее такой вид мошенничества действовал во Львовской и Ровенской областях. Так, злоумышленники от имени ОВА также "собирали" материальную помощь для военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.