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В Житомирской области разоблачили мошенников, собиравших деньги для военных от ОВА

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Житомир, Среда 01 февраля 2023 16:44
В Житомирской области разоблачили мошенников, собиравших деньги для военных от ОВА Фото: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко (oda zht gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Мошенники придумали новый способ обогатиться за счет денег украинцев. Они открыли сбор на нужды ВСУ от имени Житомирской ОВА, но их планы были раскрыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"На этот раз им показалось уместным сослаться на меня. Однако зря, ведь весь бизнес, благотворители и волонтеры Житомирской области знают, что Житомирская областная военная администрация не проводит сбор средств ни от имени начальника ОВА, ни его заместителей или других сотрудников. Наш Гуманитарный штаб получает помощь и распределяет ее тем, кому она прежде всего нужна", - рассказал он.

В Житомирской области разоблачили мошенников, собиравших деньги для военных от ОВА

Он напомнил, что в случае получения подобных сообщений, ни в коем случае не следует распространять их среди своих друзей и близких и не перечислять деньги. Также, по словам главы региона, в таких случаях следует обращаться в полицию.

Напомним, ранее такой вид мошенничества действовал во Львовской и Ровенской областях. Так, злоумышленники от имени ОВА также "собирали" материальную помощь для военных.

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