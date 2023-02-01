В Житомирской области разоблачили мошенников, собиравших деньги для военных от ОВА

Мошенники придумали новый способ обогатиться за счет денег украинцев. Они открыли сбор на нужды ВСУ от имени Житомирской ОВА, но их планы были раскрыли.

"На этот раз им показалось уместным сослаться на меня. Однако зря, ведь весь бизнес, благотворители и волонтеры Житомирской области знают, что Житомирская областная военная администрация не проводит сбор средств ни от имени начальника ОВА, ни его заместителей или других сотрудников. Наш Гуманитарный штаб получает помощь и распределяет ее тем, кому она прежде всего нужна", - рассказал он.

Он напомнил, что в случае получения подобных сообщений, ни в коем случае не следует распространять их среди своих друзей и близких и не перечислять деньги. Также, по словам главы региона, в таких случаях следует обращаться в полицию.