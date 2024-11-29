У Житомирській області триває розбудова резервної та розподіленої генерації

Всі об’єкти критичної інфраструктури міста Звягель - лікарня, водоканал та об’єкти центрального теплопостачання - забезпечено резервними джерелами живлення. Також очікується встановлення двох когенераційних установок в межах проєкту розбудови розподіленої генерації.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Юрій Савич, начальник відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності Звягельської міської ради.
"З метою розвитку "зеленої" енергетики в громаді прийнято довгострокову програму розвитку ВДЕ. Впроваджено вже ряд проектів: сонячні електростанції у лікарні, водоканалі, ліцеї, гуртожитку та ВПО, центрі розвитку дитини", - повідомили в місцевій владі.
На реалізацію цих проектів залучали як кошти бюджету громади, так і грантову допомогу, зокрема міжнародних організацій.
Встановлення додаткової генерації здійснюється в тісній координації з Жотомирською обласною військовою адміністрацією, Міністерством енергетики, а також Міністерством розвитку громад і територій.
Загалом, за повідомленням Асоціації малих міст України, всього в регіонах встановлено сумарно близько 900 МВт додаткових резервних генеруючих потужностей для об’єктів критичної інфраструктури. Також тривають роботи з розбудови розподіленої генерації.
За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, цього року також буде додатково введено 900 МВт розподіленої генерації.
Вчора, 28 листопада, росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Як зазначили рятувальники, були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях. Загалом зафіксовані пошкодження у 14 областях України.
Під час атаки енергетики вводили в Україні екстрені відключення світла. Пізніше Україна повернулася до графіків погодинних відключень. Через пошкодження енергетики були змушені посилити обмеження.
Як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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