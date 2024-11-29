У Житомирській області триває розбудова резервної та розподіленої генерації

"З метою розвитку "зеленої" енергетики в громаді прийнято довгострокову програму розвитку ВДЕ. Впроваджено вже ряд проектів: сонячні електростанції у лікарні, водоканалі, ліцеї, гуртожитку та ВПО, центрі розвитку дитини", - повідомили в місцевій владі.

На реалізацію цих проектів залучали як кошти бюджету громади, так і грантову допомогу, зокрема міжнародних організацій.

Встановлення додаткової генерації здійснюється в тісній координації з Жотомирською обласною військовою адміністрацією, Міністерством енергетики, а також Міністерством розвитку громад і територій.

Загалом, за повідомленням Асоціації малих міст України, всього в регіонах встановлено сумарно близько 900 МВт додаткових резервних генеруючих потужностей для об’єктів критичної інфраструктури. Також тривають роботи з розбудови розподіленої генерації.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, цього року також буде додатково введено 900 МВт розподіленої генерації.

Ситуація зі світлом в Україні

Вчора, 28 листопада, росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Як зазначили рятувальники, були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях. Загалом зафіксовані пошкодження у 14 областях України.

Під час атаки енергетики вводили в Україні екстрені відключення світла. Пізніше Україна повернулася до графіків погодинних відключень. Через пошкодження енергетики були змушені посилити обмеження.

Як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.