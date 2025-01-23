У Житомирській області тестують нову систему оголошення повітряної тривоги

"Шановні жителі Житомирщини, сьогодні система оповіщення населення про загрозу з повітря на території області розпочне роботу в тестовому режимі в рамках пілотного проєкту", - йдеться у повідомленні.

Як пояснив голова ОВА, основна відмінність від звичного режиму роботи - можливість оголошення повітряної тривоги окремо по районах. Тобто, повітряна тривога буде вмикатися локально, коли, за даними Повітряних сил ЗСУ, потенційна загроза не стосується всієї території області.

Бунечко уточнив, що новий підхід попередження про загрозу дозволить іншим районам продовжувати роботу та навчання.