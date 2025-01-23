В Житомирской области тестируют новую систему объявления воздушной тревоги

"Уважаемые жители Житомирской области, сегодня система оповещения населения об угрозе с воздуха на территории области начнет работу в тестовом режиме в рамках пилотного проекта", - говорится в сообщении.

Как объяснил глава ОВА, основное отличие от привычного режима работы - возможность объявления воздушной тревоги отдельно по районам. То есть, воздушная тревога будет включаться локально, когда, по данным Воздушных сил ВСУ, потенциальная угроза не касается всей территории области.

Бунечко уточнил, что новый подход оповещения об угрозе позволит другим районам продолжать работу и учебу.