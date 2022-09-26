В Житомирській області скоротили комендантську годину

З понеділка, 26 вересня, в Житомирській області змінюється тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Він нагадав, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право лише:

"За рішенням Ради оборони Житомирщини відсьогодні, з 26 вересня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься о 24:00 й триватиме до 5:00 ранку", - розповів очільник регіону.

Як повідомлялось, у Чернівецькій області змінили тривалість комендантської години. З 17 вересня вона діятиме з 00:00 до 5:00.

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