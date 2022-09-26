RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Житомирской области сократили комендантский час

Фото: в Житомирской области сократили комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С понедельника, 26 сентября, в Житомирской области меняется продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"По решению Совета обороны Житомирщины с сегодняшнего дня, с 26 сентября, комендантский час в Житомирской области будет начинаться в 24:00 и продлится до 5:00 утра", - рассказал глава региона.

Он напомнил, что находиться на улицах в комендантский час имеют право:

  • военные,
  • полицейские
  • граждане, имеющие специальный пропуск.

Как сообщалось, в Черновицкой области изменили продолжительность комендантского часа. С 17 сентября она будет действовать с 00:00 до 5:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир