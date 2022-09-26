В Житомирской области сократили комендантский час

С понедельника, 26 сентября, в Житомирской области меняется продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"По решению Совета обороны Житомирщины с сегодняшнего дня, с 26 сентября, комендантский час в Житомирской области будет начинаться в 24:00 и продлится до 5:00 утра", - рассказал глава региона.

Он напомнил, что находиться на улицах в комендантский час имеют право: