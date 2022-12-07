У Житомирський області ризик застосування дронів, а в Запоріжжі - вибухи: оголошена повітряна тривога

Російські окупанти у ніч на 7 грудня здійснили атаки на мирні українські міста та області. Оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка та Суспільне .

Посадовець вказав, що у Житомирський області існує ризик застосування ворожих дронів-камікадзе.

Водночас журналісти інформують про те, що в Запоріжжі було чутно звуки вибухів. У мережі пишуть, що окупанти обстрілюють місто з систем С-300.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'являться дані про відбій тривоги.