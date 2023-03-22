В Житомирській області працює ППО

У Житомирській області в ніч проти середи, 22 березня, працюють системи протиповітряної оборони на тлі оголошеної повітряної тривоги попередньо через ворожі дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка у Telegram.
Оголошення про роботу ППО в регіоні відбулося близько 2.20 ночі, майже через дві години після сигналу повітряної тривоги.
Чиновник закликає зберігати спокій та не поширювати кадри про роботу систем у соціальних мережах, щоб даними не зміг скористатися супротивник та підкоригувати свої удари.
"На Житомирщині працює ППО! Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони!" - пише голова ОВА.
Зазначимо, перед цим про роботу ППО вночі повідомлялося у Київській області.
Додамо, що раніше у Київській ОВА попередили жителів регіону про можливу атаку дронів-камікадзе та заявили, що сили ППО готові до відбиття загрози.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.