В Житомирской области в ночь на среду, 22 марта, работают системы противовоздушной обороны на фоне объявленной воздушной тревоги предварительно из-за вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в Telegram .

Объявление р работе ПВО в регионе последовало около 2.20 ночи, почти через два часа после сигнала воздушной тревоги.

Чиновник призывает сохранять спокойствие и не распространять кадры о работе систем в социальных сетях, чтобы данными не смог воспользоваться противник и подкорректировать свои удары.

"В Житомирской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!" - пишет глава ОВА.