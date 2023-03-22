RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Житомирской области работает ПВО

Фото: работа ПВО в Житомирской области началась после воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Житомирской области в ночь на среду, 22 марта, работают системы противовоздушной обороны на фоне объявленной воздушной тревоги предварительно из-за вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в Telegram.

Объявление р работе ПВО в регионе последовало около 2.20 ночи, почти через два часа после сигнала воздушной тревоги.

Чиновник призывает сохранять спокойствие и не распространять кадры о работе систем в социальных сетях, чтобы данными не смог воспользоваться противник и подкорректировать свои удары.

"В Житомирской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!" - пишет глава ОВА.

Отметим, перед этим о работе ПВО ночью сообщалось в Киевской области.

Добавим, что ранее в Киевской ОВА предупредили жителей региона о возможной атаке дронов-камикадзе и заявили, что силы ПВО готовы к отражению угрозы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирПВОвоздушная тревога