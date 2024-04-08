У Житомирській області окупанти поцілили в інфраструктуру. Є загроза забруднення повітря

Атака шахедів в ніч на 8 квітня

Російські загарбники для повітряного удару по Україні цієї ночі застосували 24 дрони-камікадзе типу "Шахед", а також ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони була знищена понад половина з ударних безпілотників та авіаракета противника.

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