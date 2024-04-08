У Житомирській області окупанти поцілили в інфраструктуру. Є загроза забруднення повітря

У Звягельській громаді Житомирської області внаслідок атаки РФ пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Місцевих мешканців попередили про загрозу забруднення повітря та переведення шкіл у дистанційний формат навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечко в Telegram та Звягельську міську раду.
Зазначається, що в ході атаки силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину шахедів.
За попередньою інформацією жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає.
"Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами", - повідомляють у Звягельській міській раді.
Зокрема комісією ТЕБНС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти.
"Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", - йдеться в повідомленні.
Російські загарбники для повітряного удару по Україні цієї ночі застосували 24 дрони-камікадзе типу "Шахед", а також ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони була знищена понад половина з ударних безпілотників та авіаракета противника.
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