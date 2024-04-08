В Житомирской области оккупанты попали в инфраструктуру. Есть угроза загрязнения воздуха

Атака шахедов в ночь на 8 апреля

Российские захватчики для воздушного удара по Украине этой ночью применили 24 дрона-камикадзе типа "Шахед", а также ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более половины ударных беспилотников и авиаракета противника.

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