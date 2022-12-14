У Житомирській області - небезпека атаки дронів: в ОВА попередили громадян

У Житомирській області вранці 14 грудня оголошена повітряна тривога. Існує небезпека обстрілу дронами-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.
"Можлива друга хвиля атаки безпілотників", - зазначив посадовець.
Бунечко закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.
Підкреслюємо, громадяни повинні негайно пройти до сховищ як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, вранці 14 грудня у Києві та області пролунали вибухи. Системи протиповітряної оборони збили 10 дронів-камікадзе.
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