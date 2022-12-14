В Житомирской области - опасность атаки дронов: в ОВА предупредили граждан

В Житомирской области утром 14 декабря объявлена воздушная тревога. Существует опасность обстрела дронами-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
"Возможна вторая волна атаки беспилотников", - отметил чиновник.
Бунечко призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
Подчеркиваем, граждане должны немедленно пройти в хранилища как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.
Напомним, утром 14 декабря в Киеве и области раздались взрывы. Системы противовоздушной обороны сбили 10 дронов-камикадзе.
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