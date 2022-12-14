RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Житомирской области - опасность атаки дронов: в ОВА предупредили граждан

Фото: В Житомирской области - опасность атаки дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Житомирской области утром 14 декабря объявлена воздушная тревога. Существует опасность обстрела дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Возможна вторая волна атаки беспилотников", - отметил чиновник.

Бунечко призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Подчеркиваем, граждане должны немедленно пройти в хранилища как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

Напомним, утром 14 декабря в Киеве и области раздались взрывы. Системы противовоздушной обороны сбили 10 дронов-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирВойна России против Украины