UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Житомирській області можливі відключення світла: в ОВА назвали район

Фото: у Житомирській області можливі вимкнення світла 16 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 16 березня, в одному з районів Житомирської області можливі відключення світла.Ці обмеження ввів "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Шановні жителі Бердичівського району! Через обмеження, введені НЕК "Укренерго", можливі відключення електроенергії", - розповів він.

Бунечко звернувся до мешканців району з проханням слідкувати за графіками та зважати на можливі перебої з енергопостачанням.

"Споживайте електроенергію економно", - додав очільник регіону.

Нагадаємо, у Житомирі 15 березня з 18:00 вечора запровадили графіки відключень електроенергії.

При цьому Житомирі обговорюють можливість відновлення роботи електротранспорту. Трамваї та тролейбуси можуть знову вийти на маршрути за 10-12 днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомирвідключеня світлавимкнення світла