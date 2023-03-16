У Житомирській області можливі відключення світла: в ОВА назвали район

У четвер, 16 березня, в одному з районів Житомирської області можливі відключення світла.Ці обмеження ввів "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Бунечко звернувся до мешканців району з проханням слідкувати за графіками та зважати на можливі перебої з енергопостачанням.

"Шановні жителі Бердичівського району! Через обмеження, введені НЕК "Укренерго", можливі відключення електроенергії", - розповів він.

Нагадаємо, у Житомирі 15 березня з 18:00 вечора запровадили графіки відключень електроенергії.

При цьому Житомирі обговорюють можливість відновлення роботи електротранспорту. Трамваї та тролейбуси можуть знову вийти на маршрути за 10-12 днів.

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