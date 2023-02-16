В Житомирській області лунатимуть вибухи: в ОВА попередили про планові роботи

В Житомирській області можливі звуки вибухів через планові роботи. Цивільних закликали зберігати спокій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Жителі Житомирського району сьогодні можуть почути гучні вибухи. Зберігайте спокій. Ведуть планові роботи!", - пише голова ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в Київській області можуть бути чутні вибухи у зв'язку із плановими роботами зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Також планові роботи нещодавно проводились в Житомирській області.

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