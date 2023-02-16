В Житомирской области будут раздаваться взрывы: в ОГА предупредили о плановых работах
Фото: в Житомирской области будут раздаваться взрывы: в ОВА предупредили о работах (Getty Images)
В Житомирской области возможны звуки взрывов из-за плановых работ. Гражданских призывали сохранять спокойствие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
"Жители Житомирского района сегодня могут услышать громкие взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведутся плановые работы!", - пишет глава ОВА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Киевской области могут быть слышны взрывы в связи с плановыми работами по уничтожению взрывоопасных предметов.
Также плановые работы проводились недавно в Житомирской области.
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