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В Житомирской области будут раздаваться взрывы: в ОГА предупредили о плановых работах

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Четверг 16 февраля 2023 12:18
В Житомирской области будут раздаваться взрывы: в ОГА предупредили о плановых работах Фото: в Житомирской области будут раздаваться взрывы: в ОВА предупредили о работах (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Житомирской области возможны звуки взрывов из-за плановых работ. Гражданских призывали сохранять спокойствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Жители Житомирского района сегодня могут услышать громкие взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведутся плановые работы!", - пишет глава ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Киевской области могут быть слышны взрывы в связи с плановыми работами по уничтожению взрывоопасных предметов.

Также плановые работы проводились недавно в Житомирской области.

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