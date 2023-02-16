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Мешканців Києва та області попереджають про можливі вибухи: в ОВА назвали причину

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Четвер 16 лютого 2023 09:15
Мешканців Києва та області попереджають про можливі вибухи: в ОВА назвали причину Фото: мешканців Києва та області попереджають про можливі вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві та області 16 лютого можуть бути чутні вибухи у зв'язку із плановими роботами зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської ОВА.

"У Вишгородському районі можуть бути чутні звуки вибухів. Там сьогодні, 16 лютого, будуть проводитись роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій – роботи планові", - йдеться у повідомленні військової адміністрації.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська вкотре вдалися до масованої атаки на Україну. Ворог випустив у бік українських міст 32 ракети з чотирьох напрямків. При цьому Повітряним силам вдалося збити 16 із них.

Військові попередили, що армія РФ упродовж дня може знову масово обстріляти Україну.

Також, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, окупанти готують масовану ракетну атаку до роковин повномасштабного вторгнення. Втім, Україна готова до цього.

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