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В Житомирской области 11 населенных пунктов остались без света из-за обстрелов

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Житомир, Вторник 18 октября 2022 11:03
В Житомирской области 11 населенных пунктов остались без света из-за обстрелов Фото: в Житомирской области 11 населенных пунктов остались без света из-за обстрелов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 18 октября, утром в 11 населенных пунктах Житомирской области нет света. Россияне повредили объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.

По его словам, в данный момент продолжается аварийное переподключение на резервные сети. Это позволит возобновить поставки света в громады.

Бунечко также отметил, что в результате вражеской атаки никто не погиб и не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что после обстрелов Украины россиянами утром 18 октября в Житомире нет света и воды.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Киеве.

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