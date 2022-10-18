В Житомирской области 11 населенных пунктов остались без света из-за обстрелов
Во вторник, 18 октября, утром в 11 населенных пунктах Житомирской области нет света. Россияне повредили объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.
По его словам, в данный момент продолжается аварийное переподключение на резервные сети. Это позволит возобновить поставки света в громады.
Бунечко также отметил, что в результате вражеской атаки никто не погиб и не пострадал.
Напомним, ранее стало известно, что после обстрелов Украины россиянами утром 18 октября в Житомире нет света и воды.
Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Киеве.
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