Житомирские таможенники нанесли государству ущерб почти на 1 млн грн, - ГБР

В городе Хмельницком следователи Государственного бюро расследований (ГБР) выявили масштабные злоупотребления должностных лиц Житомирской таможни ГФС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что руководителю отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и двум его подчиненным сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

"Руководитель отдела таможенного оформления и двое его подчиненных осуществляли таможенное оформление нефтепродуктов по недостоверной классификации. Как следствие, оформление товаров осуществлялось по заниженным таможенным ставкам. По результатам экспертизы такие действия таможенников в 2019 году нанесли госбюджету убытков на сумму 900 000 грн", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей. Им инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, ч.1 и ч.2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым таможенникам грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, чиновницу РГА в Днепропетровской области подозревают в растрате 300 тыс. грн. Оперативники разоблачили схему растраты бюджетных средств при закупке услуг по поставке тепловой энергии для учебного заведения.

Как сообщало РБК-Украина, ГБР расследует причастность нескольких правоохранителей до продажи телефонных разговоров.