Житомирські митники завдали державі збитків майже на 1 млн грн, - ДБР

У місті Хмельницькому слідчі Державного бюро (ДБР) розслідувань викрили масштабні зловживання посадовців Житомирської митниці ДФС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що керівнику відділу митного оформлення одного із митних постів та двом його підлеглим повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

"Керівник відділу митного оформлення та двоє його підлеглих здійснювали митне оформлення нафтопродуктів за недостовірною класифікацією. Як наслідок, оформлення товарів здійснювалось за заниженими митними ставками. За результатами експертизи такі дії митників у 2019 році завдали держбюджету збитків на суму 900 000 грн", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад. Їм інкримінують зловживання владою або службовим становищем, ч.1 та ч.2. ст. 364 Кримінального кодексу України. Підозрюваним митникам загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, чиновницю РДА в Дніпропетровській області підозрюють у розтраті 300 тис. грн. Оперативники викрили схему розтрати бюджетних коштів при закупівлі послуг з постачання теплової енергії для навчального закладу.

Як повідомляло РБК-Україна, ДБР розслідує причетність кількох правоохоронців до продажу телефонних розмов.