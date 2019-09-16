ГБР заподозрило ряд правоохранителей в продаже телефонных разговоров

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители продавали записи, полученные от операторов связи

Государственное бюро расследований расследует причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замдиректора ГБР Ольги Варченко.

По ее словам, бюро расследует причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации в отношении определенного круга лиц. По данным следствия, они воспользовались своим служебным положением для получения информации о телефонных разговорах от операторов мобильной связи.

"Своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров", - отметила она.

Варченко добавила, что следователи ГБР совместно с СБУ провели ряд обысков, во время которых получили доказательства по этому делу. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований допрашивает освобожденных из российского плена украинских моряков.

Отметим, на прошлой неделе ГБР пришло с обыском в Международный инвестиционный банк, который принадлежит бывшему президенту Петру Порошенко.