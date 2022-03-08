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Житомирские депутаты покинули город. Мэр давал им срок до утра, чтобы вернуться

Автор: Артем Горовенко

Депутаты Житомирского городского совета не собрались сегодня по требованию мэра Сергея Сухомлина. Он давал им срок до утра, чтобы вернуться и работать на благо жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Вчера я говорил, что даю депутатам срок до утра, чтобы вернуться и работать на благо житомирян. У меня есть данные, кто где находится, сегодня мне с утра позвонил бывший депутат Самборский, сказал, что вступил в территориальную оборону, но сейчас находится в Волынской области возле границы. Де-факто он уже не депутат, а де-юре я обращаюсь к партии, которая его выдвинула, чтобы исключить его из депутатов… Всем привет, жду других", - отметил Сухомлин.

Напомним, ранее сообщалось о задержании народного депутата Евгения Шевченко, который пытался выехать в Польшу якобы для участия в переговорах в Россией в "Беловежской пуще".

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ЖитомирВойна России против Украины