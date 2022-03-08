Житомирские депутаты покинули город. Мэр давал им срок до утра, чтобы вернуться

Депутаты Житомирского городского совета не собрались сегодня по требованию мэра Сергея Сухомлина. Он давал им срок до утра, чтобы вернуться и работать на благо жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Вчера я говорил, что даю депутатам срок до утра, чтобы вернуться и работать на благо житомирян. У меня есть данные, кто где находится, сегодня мне с утра позвонил бывший депутат Самборский, сказал, что вступил в территориальную оборону, но сейчас находится в Волынской области возле границы. Де-факто он уже не депутат, а де-юре я обращаюсь к партии, которая его выдвинула, чтобы исключить его из депутатов… Всем привет, жду других", - отметил Сухомлин.

Напомним, ранее сообщалось о задержании народного депутата Евгения Шевченко, который пытался выехать в Польшу якобы для участия в переговорах в Россией в "Беловежской пуще".

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