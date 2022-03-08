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Житомирські депутати залишили місто. Мер давав їм термін до ранку, щоб повернутися

Автор: Артем Горовенко

Депутати Житомирської міської ради не зібралися сьогодні на вимогу мера Сергія Сухомлина. Він давав їм термін до ранку, щоб повернутися і працювати на благо жителів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Вчора я говорив, що даю депутатам термін до ранку, щоб повернутися і працювати на благо житомирян. У мене є дані, Хто де знаходиться, сьогодні мені з ранку подзвонив колишній депутат Самбірський, сказав, що вступив в територіальну оборону, але зараз знаходиться у Волинській області біля кордону. Де-факто він вже не депутат, а де-юре я звертаюся до партії, яка його висунула, щоб виключити його з депутатів... Всім привіт, чекаю інших", - зазначив Сухомлин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання народного депутата Євгена Шевченка, який намагався виїхати до Польщі нібито для участі в переговорах в Росією в "Біловезькій пущі".

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ЖитомирВійна Росії проти України