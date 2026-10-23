На Житомирщині понад 900 населених пунктів без світла через атаки РФ

За його словами, протягом цієї ночі ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Знову під атакою були об'єкти енергетики та житлові будинки.

Пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Інформації про жертв та постраждалих не надходило.



Станом на 07:00 23 жовтня відключеними від енергопостачання залишаються понад 900 населених пунктів області.

Об' єкти критичної інфраструктури області використовуючи резервні джерела живлення, розгорнуто "Пункти незламності".



Енергетики працюють цілодобово над відновленням електрики для користувачів. Однак роботи ускладнюються постійною загрозою нанесення повторних ударів.