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На Житомирщині понад 900 населених пунктів без світла через атаки РФ

08:55 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: на Житомирщині понад 900 населених пунктів без світла через атаки РФ (колаж РБК-Україна)

У Житомирській області 23 жовтня без електроенергії залишаються понад 900 населених пунктів. Росія продовжує атакувати енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

За його словами, протягом цієї ночі ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Знову під атакою були об'єкти енергетики та житлові будинки.

Пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Інформації про жертв та постраждалих не надходило.

Станом на 07:00 23 жовтня відключеними від енергопостачання залишаються понад 900 населених пунктів області.

Об' єкти критичної інфраструктури області використовуючи резервні джерела живлення, розгорнуто "Пункти незламності".

Енергетики працюють цілодобово над відновленням електрики для користувачів. Однак роботи ускладнюються постійною загрозою нанесення повторних ударів.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня росіяни масовано атакували одну з теплових електростанцій ДТЕК.

Через удар станція припинила генерацію електроенергії. Обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

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ЖитомирЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світла