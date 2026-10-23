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В Житомирской области более 900 населенных пунктов без света из-за атак РФ

08:55 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Житомирской области более 900 населенных пунктов без света из-за атак РФ (коллаж РБК-Украина)

В Житомирской области 23 октября без электроэнергии остаются более 900 населенных пунктов. Россия продолжает атаковать энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

По его словам, в течение этой ночи враг продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре Житомирщины. Вновь под атакой находились объекты энергетики и жилые дома.

Повреждены 6 частных домовладений. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

По состоянию на 07:00 23 октября отключенными от энергоснабжения остаются более 900 населенных пунктов области.

Объекты критической инфраструктуры области используя резервные источники питания, развернуты "Пункты несокрушимости".

Энергетики работают круглосуточно над восстановлением электричества для пользователей. Однако работы усложняются постоянной угрозой нанесения повторных ударов.

Напомним, в ночь на 23 октября россияне массированно атаковали одну из тепловых электростанций ДТЭК.

Из-за удара станция прекратила генерацию электроэнергии. Оборудование получило существенные повреждения.

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