Росія масовано обстріляла ТЕС ДТЕК: станція зупинила генерацію енергії
Росіяни масовано атакували одну з теплових електростанцій ДТЕК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Через удар станція припинила генерацію електроенергії. У компанії також зазначили, що обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.
Це не перший обстріл теплових станцій ДТЕК. З початку повномасштабного вторгнення ворог атакував їх понад 230 разів.
Вночі вибухи лунали у Луцьку та на Рівненщині, регіони були практично під постійними атаками. Вранці ворог також продовжує атакувати Львівщину, тут фіксується безпілотник.
Нагадаємо, Росія атакувала Україну новою ракетою "Герань-5 К5-К" з оптичною навігацією.
За словами радника президента України з питань оборонних технологій Сергія Бескрестнова, вона летить далі, швидше й вище за попередні версії.
Також повідомлялося, що російські дрони атакували залізничну інфраструктуру Полтави ввечері 22 жовтня.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.