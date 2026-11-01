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В Житомирской области более 650 населенных пунктов остались без света из-за атак РФ

10:06 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Житомирской области более 650 населенных пунктов остались без света из-за атак РФ Иллюстративное фото: в Житомирской области более 650 населенных пунктов остались без света из-за атак РФ (коллаж РБК-Украина)
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Российские оккупанты в очередной раз атаковали энергетические объекты в Житомирской области. Более 650 населенных пунктов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру области. В результате последних ударов обесточено более 650 населенных пунктов в Житомирской области", - сообщил Бунечко.

Он отметил, что энергетики делают все необходимое для возобновления поставок электричества для жителей области.

Информации о жертвах и пострадавших в результате вражеских ударов не поступало.

Напомним, в Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. Причина - последствия постоянных обстрелов РФ энергообъектов столицы.

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