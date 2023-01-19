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На Житомирщині ліквідували реактивний снаряд окупантів

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Житомирська область, Четвер 19 січня 2023 15:32
На Житомирщині ліквідували реактивний снаряд окупантів  Фото: На Житомирщині ліквідували реактивний снаряд окупантів (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерія Поліщук

На Житомирщині місцевий житель виявив сучасний реактивний снаряд. Піротехніки ліквідували його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Facebook.

За даними відомства, 18 січня у лісовому масиві поблизу села Плехів Черняхівської територіальної громади місцевий мешканець виявив сучасний реактивний снаряд окупантів.

Піротехніки ДСНС вивезли та знищили боєприпас шляхом контрольованого підриву.

Фото: На Житомирщині ліквідували реактивний снаряд окупантів (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, на початку січня в Харківській області через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, ще один сапер отримав поранення.

Крім того, на Харківщині чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої в лісі у Чугуївському районі.

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