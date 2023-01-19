На Житомирщині ліквідували реактивний снаряд окупантів
На Житомирщині місцевий житель виявив сучасний реактивний снаряд. Піротехніки ліквідували його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Facebook.
За даними відомства, 18 січня у лісовому масиві поблизу села Плехів Черняхівської територіальної громади місцевий мешканець виявив сучасний реактивний снаряд окупантів.
Піротехніки ДСНС вивезли та знищили боєприпас шляхом контрольованого підриву.
Нагадаємо, на початку січня в Харківській області через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, ще один сапер отримав поранення.
Крім того, на Харківщині чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої в лісі у Чугуївському районі.
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