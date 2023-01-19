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В Житомирской области ликвидировали реактивный снаряд оккупантов

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Житомирская область, Четверг 19 января 2023 15:32
В Житомирской области ликвидировали реактивный снаряд оккупантов Фото: В Житомирской области ликвидировали реактивный снаряд оккупантов (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерия Полищук

В Житомирской области местный житель выявил современный реактивный снаряд. Пиротехники ликвидировали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Facebook.

По данным ведомства, 18 января в лесном массиве вблизи села Плехов Черняховской территориальной общины местный житель обнаружил современный реактивный снаряд оккупантов.

Пиротехники ГСЧС вывезли и уничтожили боеприпас путем контролируемого подрыва.

Фото: В Житомирской области ликвидировали реактивный снаряд оккупантов (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, в начале января в Харьковской области из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ, еще один сапер получил ранения.

Кроме того, в Харьковской области мужчина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в лесу в Чугуевском районе.

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