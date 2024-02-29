У Житомирі затримали чоловіка, який ображав військових (відео)

Правоохоронці Житомира затримали чоловіка, який ображав військових ЗСУ. Приводом для цього стало відео інцидента, що потрапило у мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Житомирської області.

"Учора в інтернет-мережі набув поширення пост із фіксацією нечемного поводження та образливих висловлювань чоловіка відносно військових на центральному автовокзалі міста Житомира", - розповіли в поліції.

Правоохоронці, побачивши кадри, почали перевірку та встановили порушника. Відомо, що 27–річний містянин був раніше засуджений за майнові злочини та незаконне поводження зі зброєю.

"Він визнав свою провину та виправдовував свої дії нетверезим станом. Чоловік розкаявся у негідній поведінці", - додали в поліції.

Відтак на підставі зібраних матеріалів поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Не перший випадок

У липні 2023 року правоохоронці затримали блогера зі Львівської області, який публічно ображав українських військових, а також виправдовував збройну агресію РФ.

Крім того, у серпні 2023 року у Полтаві затримали скандального фітнес-тренера, який публічно ображав українських військовослужбовців. Роман Заволока принизив військових ТЦК СП, які роздавали на вулиці повістки. Чоловік плюнув у військового, який пішов на фронт добровольцем та отримав контузію внаслідок підриву на міні.