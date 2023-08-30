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На камеру ображав військових. СБУ затримала скандального блогера в Полтаві

Полтава, Середа 30 серпня 2023 13:23
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На камеру ображав військових. СБУ затримала скандального блогера в Полтаві Фото: СБУ та Нацполіція затримали полтавського блогера, який ображав військових (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Нацполіція спільно з СБУ у Полтаві затримала скандального фітнес-тренера Романа Заволоку. Він публічно ображав військових.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Тим часом місцеві видання інформують, що затримали блогера в центрі Полтави. Найближчим часом йому мають обрати міру запобіжного заходу.

Фото: СБУ та Нацполіція затримали полтавського блогера, який ображав військових (ssu.gov.ua)

"Ввечері 29 серпня на вулиці Соборності поблизу закладу "Дім кави" правоохоронці затримали 27-річного Instagram-блогера Романа Заволоку. Судячи з фотографії із місця події, полтавець чинив опір і отримав травми", - пише видання "Полтавщина".

Відомо, що Роман Заволока веде блог, а ще донедавна він працював тренером із фітнесу. "Прославився" провокатор тим, що на камеру ображав українських військових.

Він звинувачував українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни РФ проти України та "вбивають людей за гроші".

Як повідомили в мережі, також Заволока своїми аргументами ставив під сумнів мобілізацію. А під час того, як працівники ТЦК СП роздавали повістки в Полтаві, коли до них підійшов Заволока та почав провокації.

Зокрема, блогер плюнув у військового, на ім'я Олександр, який нещодавно з численним травмам повернувся з фронту.

Відомо, що причиною скандалу стала видача повістки Роману Заволоці.

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