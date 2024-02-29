В Житомире задержали мужчину, оскорблявшего военных (видео)

Правоохранители Житомира задержали мужчину, который оскорблял военных ВСУ. Поводом для этого стало видео инцидента, попавшего в сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.

"Вчера в интернет-сети получил распространение пост с фиксацией невежливого обращения и оскорбительных высказываний мужчины в отношении военных на центральном автовокзале города Житомира", - рассказали в полиции.

Правоохранители, увидев кадры, начали проверку и установили нарушителя. Известно, что 27-летний горожанин был ранее судим за имущественные преступления и незаконное обращение с оружием.

"Он признал свою вину и оправдывал свои действия нетрезвым состоянием. Мужчина раскаялся в недостойном поведении", - добавили в полиции.

Следовательно, на основании собранных материалов полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

Не первый случай

В июле 2023 года правоохранители задержали блогера из Львовской области, который публично оскорблял украинских военных, а также оправдывал вооруженную агрессию РФ.

Кроме того, в августе 2023 года в Полтаве был задержан скандальный фитнес-тренер, который публично оскорблял украинских военнослужащих. Роман Заволока унизил военных ТЦК СП, раздававших на улице повестки. Мужчина плюнул в военного, ушедшего на фронт добровольцем и получившего контузию в результате подрыва на мине.