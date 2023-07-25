У Львівській області затримали блогера, який ображав військових і підтримував агресію РФ

Правоохоронці затримали блогера зі Львівської області, який публічно ображав українських військових, а також виправдовував збройну агресію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

За даними слідства, мешканець Дрогобича - місцевий блогер на своїх сторінках у соцмережах публічно дискредитував українських захисників. В одному із прямих ефірів підозрюваний називав представників ЗСУ злочинцями.

Ображав представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Також він неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи "шакалами".

"При цьому стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати в цій установі, є злочинцями. Закликав перешкоджати їх діяльності. Сам конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував в соціальній мережі", - повідомили у прокуратурі.

Фото: Затримання (facebook.com/pgo.gov.ua)

Зазначається, що підозрюваний опублікував на своєму каналі відео, у яких стверджував, що вручення повісток громадянам України є незаконним та неконституційним. У них він надав "поради" як вибудовувати діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток.

Яке покарання він може отримати

Окрім цього, на своєму Youtube-каналі блогер виправдовував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році. Наразі його затримано, затриманому інкримінують:

Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України

Виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія РФ проти України.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Кримінальні справи проти колаборантів та зрадників

Вчора правоохоронці повідомили про підозру ще 11 військовим РФ, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі у Київській області.

Також народному депутату від забороненої ОПЗЖ повідомили про підозру в держзраді. Мова йде про Олександра Пономарьова.