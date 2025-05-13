У Житомирі забороняють продаж алкоголю, але не назавжди: що сталось

У Житомирі запровадять тимчасову заборону на продаж алкогольних напоїв. Вона діятиме в окремих локаціях міста та у певний часовий проміжок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Житомирської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.

Продаж якого алкоголю заборонять у Житомирі

Згідно з інформацією обласної держадміністрації, у Житомирі тимчасово заборонять продаж:

алкогольних напоїв;

слабоалкогольних напоїв;

вина;

пива (у тому числі - у скляній тарі).

З чим пов'язана заборона на продаж алкогольних напоїв

Тимчасова заборона на продаж алкоголю буде введена в дію у зв'язку з проведенням фінального матчу Кубка України з футболу сезону 2024/2025.

Уточнюється, що її запроваджують відповідно до:

закону України "Про правовий режим воєнного стану";

рішення ради оборони Житомирської області від 09.05.2025 року;

листа ГУ Національної поліції у Житомирській області.

Коли почнеться заборона та скільки діятиме

Заборона на продаж алкоголю в деяких локаціях Житомира почнеться:

в середу, 14 травня;

о 14:30.

Вона діятиме у такі часові проміжки:

за 4 години до початку футбольного матчу;

під час проведення матчу;

упродовж 2 годин після його завершення.

Де саме в Житомирі не продаватимуть алкоголь

У Житомирській ОВА (ОДА) пояснили, що обмеження на продаж алкогольних напоїв стосуватимуться торгівельних об'єктів, розташованих:

на території Центрального стадіону міста;

на прилеглих до нього вулицях - Старий бульвар, Фещенка-Чопівського, Університетська, Новий бульвар, Шляхетна, Синельниківська, Михайлівська, Лятошинського, Велика Бердичівська (від будинків №12 та №15 до будинків №30 та №35).

Наголошується, що у день проведення заходу правоохоронні органи та представники органів місцевого самоврядування працюватимуть у посиленому режимі.

"Особлива увага приділятиметься забезпеченню публічної безпеки та правопорядку, а також недопущенню можливих провокацій", - підсумували в облдержадміністрації.

Публікація Житомирської ОДА (скриншот: facebook.com/odazt)