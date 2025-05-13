У Житомирі забороняють продаж алкоголю, але не назавжди: що сталось
У Житомирі запровадять тимчасову заборону на продаж алкогольних напоїв. Вона діятиме в окремих локаціях міста та у певний часовий проміжок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Житомирської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.
Продаж якого алкоголю заборонять у Житомирі
Згідно з інформацією обласної держадміністрації, у Житомирі тимчасово заборонять продаж:
- алкогольних напоїв;
- слабоалкогольних напоїв;
- вина;
- пива (у тому числі - у скляній тарі).
З чим пов'язана заборона на продаж алкогольних напоїв
Тимчасова заборона на продаж алкоголю буде введена в дію у зв'язку з проведенням фінального матчу Кубка України з футболу сезону 2024/2025.
Уточнюється, що її запроваджують відповідно до:
- закону України "Про правовий режим воєнного стану";
- рішення ради оборони Житомирської області від 09.05.2025 року;
- листа ГУ Національної поліції у Житомирській області.
Коли почнеться заборона та скільки діятиме
Заборона на продаж алкоголю в деяких локаціях Житомира почнеться:
- в середу, 14 травня;
- о 14:30.
Вона діятиме у такі часові проміжки:
- за 4 години до початку футбольного матчу;
- під час проведення матчу;
- упродовж 2 годин після його завершення.
Де саме в Житомирі не продаватимуть алкоголь
У Житомирській ОВА (ОДА) пояснили, що обмеження на продаж алкогольних напоїв стосуватимуться торгівельних об'єктів, розташованих:
- на території Центрального стадіону міста;
- на прилеглих до нього вулицях - Старий бульвар, Фещенка-Чопівського, Університетська, Новий бульвар, Шляхетна, Синельниківська, Михайлівська, Лятошинського, Велика Бердичівська (від будинків №12 та №15 до будинків №30 та №35).
Наголошується, що у день проведення заходу правоохоронні органи та представники органів місцевого самоврядування працюватимуть у посиленому режимі.
"Особлива увага приділятиметься забезпеченню публічної безпеки та правопорядку, а також недопущенню можливих провокацій", - підсумували в облдержадміністрації.
Публікація Житомирської ОДА (скриншот: facebook.com/odazt)
Нагадаємо, у фіналі Кубка України сезону-2024/2025 в Житомирі зустрінуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо".
Через дію воєнного стану матч відбудеться з обмеженою кількістю глядачів, а квитки продають "частинами" (оскільки допуск на арену залежить від наявності бомбосховищ поблизу стадіону).
Перед початком фінального матчу своїм виступом глядачів розігріє легендарний український гурт, який виконує музику в стилях репкор, хіп-хоп, рок та фанк.
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