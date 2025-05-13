В Житомире запрещают продажу алкоголя, но не навсегда: что случилось
В Житомире введут временный запрет на продажу алкогольных напитков. Он будет действовать в отдельных локациях города и в определенный временной промежуток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной военной (государственной) администрации в Facebook.
Продажу какого алкоголя запретят в Житомире
Согласно информации областной госадминистрации, в Житомире временно запретят продажу:
- алкогольных напитков;
- слабоалкогольных напитков;
- вина;
- пива (в том числе - в стеклянной таре).
С чем связан запрет на продажу алкогольных напитков
Временный запрет на продажу алкоголя будет введен в действие в связи с проведением финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025.
Уточняется, что его вводят в соответствии с:
- законом Украины "О правовом режиме военного положения";
- решением совета обороны Житомирской области от 09.05.2025 года;
- письмом ГУ Национальной полиции в Житомирской области.
Когда начнется запрет и сколько будет действовать
Запрет на продажу алкоголя в некоторых локациях Житомира начнется:
- в среду, 14 мая;
- в 14:30.
Он будет действовать в такие временные промежутки:
- за 4 часа до начала футбольного матча;
- во время проведения матча;
- в течение 2 часов после его завершения.
Где именно в Житомире не будут продавать алкоголь
В Житомирской ОГА (ОВА) объяснили, что ограничения на продажу алкогольных напитков будут касаться торговых объектов, расположенных:
- на территории Центрального стадиона города;
- на прилегающих к нему улицах - Старый бульвар, Фещенко-Чоповского, Университетская, Новый бульвар, Благородная, Синельниковская, Михайловская, Лятошинского, Большая Бердичевская (от домов №12 и №15 до домов №30 и №35).
Отмечается, что в день проведения мероприятия правоохранительные органы и представители органов местного самоуправления будут работать в усиленном режиме.
"Особое внимание будет уделяться обеспечению публичной безопасности и правопорядка, а также недопущению возможных провокаций", - подытожили в облгосадминистрации.
Публикация Житомирской ОГА (скриншот: facebook.com/odazt)
Напомним, в финале Кубка Украины сезона-2024/2025 в Житомире встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Из-за действия военного положения матч состоится с ограниченным количеством зрителей, а билеты продают "частями" (поскольку допуск на арену зависит от наличия бомбоубежищ вблизи стадиона).
Перед началом финального матча своим выступлением зрителей разогреет легендарная украинская группа, которая исполняет музыку в стилях рэпкор, хип-хоп, рок и фанк.
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