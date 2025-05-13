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В Житомире запрещают продажу алкоголя, но не навсегда: что случилось

Вторник 13 мая 2025 12:34
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В Житомире запрещают продажу алкоголя, но не навсегда: что случилось В некоторых локациях Житомира временно запретят продажу алкоголя (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Житомире введут временный запрет на продажу алкогольных напитков. Он будет действовать в отдельных локациях города и в определенный временной промежуток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной военной (государственной) администрации в Facebook.

Продажу какого алкоголя запретят в Житомире

Согласно информации областной госадминистрации, в Житомире временно запретят продажу:

  • алкогольных напитков;
  • слабоалкогольных напитков;
  • вина;
  • пива (в том числе - в стеклянной таре).

С чем связан запрет на продажу алкогольных напитков

Временный запрет на продажу алкоголя будет введен в действие в связи с проведением финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025.

Уточняется, что его вводят в соответствии с:

  • законом Украины "О правовом режиме военного положения";
  • решением совета обороны Житомирской области от 09.05.2025 года;
  • письмом ГУ Национальной полиции в Житомирской области.

Когда начнется запрет и сколько будет действовать

Запрет на продажу алкоголя в некоторых локациях Житомира начнется:

  • в среду, 14 мая;
  • в 14:30.

Он будет действовать в такие временные промежутки:

  • за 4 часа до начала футбольного матча;
  • во время проведения матча;
  • в течение 2 часов после его завершения.

Где именно в Житомире не будут продавать алкоголь

В Житомирской ОГА (ОВА) объяснили, что ограничения на продажу алкогольных напитков будут касаться торговых объектов, расположенных:

  • на территории Центрального стадиона города;
  • на прилегающих к нему улицах - Старый бульвар, Фещенко-Чоповского, Университетская, Новый бульвар, Благородная, Синельниковская, Михайловская, Лятошинского, Большая Бердичевская (от домов №12 и №15 до домов №30 и №35).

Отмечается, что в день проведения мероприятия правоохранительные органы и представители органов местного самоуправления будут работать в усиленном режиме.

"Особое внимание будет уделяться обеспечению публичной безопасности и правопорядка, а также недопущению возможных провокаций", - подытожили в облгосадминистрации.

В Житомире запрещают продажу алкоголя, но не навсегда: что случилосьВ Житомире запрещают продажу алкоголя, но не навсегда: что случилосьПубликация Житомирской ОГА (скриншот: facebook.com/odazt)

Напомним, в финале Кубка Украины сезона-2024/2025 в Житомире встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Из-за действия военного положения матч состоится с ограниченным количеством зрителей, а билеты продают "частями" (поскольку допуск на арену зависит от наличия бомбоубежищ вблизи стадиона).

Перед началом финального матча своим выступлением зрителей разогреет легендарная украинская группа, которая исполняет музыку в стилях рэпкор, хип-хоп, рок и фанк.

Читайте также, где и когда смотреть финал Кубка Украины.

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