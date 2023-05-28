ua ru
Нд, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Житомирі внаслідок нічних ударів є пошкодження, без жертв, - мер

Новость на русском →
Неділя 28 травня 2023 09:16
В Житомирі внаслідок нічних ударів є пошкодження, без жертв, - мер Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Житомирі, внаслідок нічної російської атаки дронами по території України, є пошкодження. Ніхто з цивільних не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Житомира Сергія Сухомлина.

Повітряна тривога в регіоні тривала близько п'яти годин.

За словами мера, внаслідок нічної атаки в місті були зафіксовані пошкодження. Подробиці обіцяють розкрити пізніше.

Влучання по об'єкту інфраструктури

Згідно з повідомленням голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, цієї ночі ворог наніс удар по одному з інфраструктурних об'єктів області.

"Було чутно вибухи. За попередніми даними жертв та постраждалих немає", - додав голова ОВА.

Нічна атака дронів 28 травня

Цієї ночі ворог вдався до чергової масованої атаки дронами по території України. Майже по усій території країни була оголошена повітряна тривога, в низці регіонів працювала ППО.

Більшість БПЛА були націлені на столицю України Київ. Наші воїни збили всі безпілотники, однак, внаслідок падіння уламків в низці районів міста виникла пожежа.

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог загалом запустив 54 "Шахеди", 52 з яких успішно були знищені нашою ППО.

На жаль, близько о 5 ранку, в Житомирській області заявили про вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Житомир Війна в Україні
NEWS
Рекордна атака "Шахедами". Над Україною вночі ППО збила 52 ворожі дрони
Рекордна атака "Шахедами". Над Україною вночі ППО збила 52 ворожі дрони
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром