В Житомирі внаслідок нічних ударів є пошкодження, без жертв, - мер
В Житомирі, внаслідок нічної російської атаки дронами по території України, є пошкодження. Ніхто з цивільних не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Житомира Сергія Сухомлина.
Повітряна тривога в регіоні тривала близько п'яти годин.
За словами мера, внаслідок нічної атаки в місті були зафіксовані пошкодження. Подробиці обіцяють розкрити пізніше.
Влучання по об'єкту інфраструктури
Згідно з повідомленням голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, цієї ночі ворог наніс удар по одному з інфраструктурних об'єктів області.
"Було чутно вибухи. За попередніми даними жертв та постраждалих немає", - додав голова ОВА.
Нічна атака дронів 28 травня
Цієї ночі ворог вдався до чергової масованої атаки дронами по території України. Майже по усій території країни була оголошена повітряна тривога, в низці регіонів працювала ППО.
Більшість БПЛА були націлені на столицю України Київ. Наші воїни збили всі безпілотники, однак, внаслідок падіння уламків в низці районів міста виникла пожежа.
Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог загалом запустив 54 "Шахеди", 52 з яких успішно були знищені нашою ППО.
На жаль, близько о 5 ранку, в Житомирській області заявили про вибухи.
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