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У Житомирі на Великдень громадський транспорт працюватиме довше

Фото: на Великдень у Житомирі громадський транспорт працюватиме довше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Великодню ніч в Житомирі громадський транспорт працюватиме на кілька годин довше. Зазвичай транспорт працює з 06:00 до 21:30.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Житомирську міськраду.

"Громадо! У Житомирі у Великодню ніч посилять роботу громадського транспорту. У суботу, 15 квітня, на маршрутах, тролейбуси курсуватимуть до 23:00", - йдеться в повідомленні.

Також у міській раді додають, що в неділю, 16 квітня, електротранспорт розпочне роботу з 5:00.

Нагадаємо, що в Херсоні ввели безкоштовний проїзд у тролейбусах.

Також раніше ми писали про те, що кияни зможуть на Великдень перебувати у церкві всю ніч.

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