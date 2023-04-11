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У Херсоні ввели безкоштовний проїзд у тролейбусах

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Херсон, Вівторок 11 квітня 2023 10:05
У Херсоні ввели безкоштовний проїзд у тролейбусах Фото: в Херсоні ввели безкоштовний проїзд у тролейбусах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Херсоні від сьогодні, 11 квітня проїзд у тролейбусах є безкоштовним для всіх. Відповідне рішення прийняли в міській раді.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Херсонську міську раду в Telegram.

"Безкоштовно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці. Для проїзду не треба надавати жодні документи", - йдеться в повідомленні.

Також у міській раді зазначили, що вже запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах, а саме:

  • • 8 маршрут "вул.Полтавська (мкр.Житлоселище) - вул.Залаегерсег"
  • • 9 маршрут "пл.Білозерська - пл. Ганнібала"
  • • 12 маршрут "вул.Володимира Великого (мкр. Таврійський) - вул.Залаегерсег"

Зазначені тролейбусні маршрути працюють з 07:20 ранку до 17:30. Крім того, у місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух почали працювати світлофори.

Раніше ми пояснювали, скільки люди переплачують за транспорт через його зупинку під час тривог.

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