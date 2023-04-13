У Житомирі на Великдень громадський транспорт працюватиме довше

У Великодню ніч в Житомирі громадський транспорт працюватиме на кілька годин довше. Зазвичай транспорт працює з 06:00 до 21:30.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Житомирську міськраду.

"Громадо! У Житомирі у Великодню ніч посилять роботу громадського транспорту. У суботу, 15 квітня, на маршрутах, тролейбуси курсуватимуть до 23:00", - йдеться в повідомленні.

Також у міській раді додають, що в неділю, 16 квітня, електротранспорт розпочне роботу з 5:00.