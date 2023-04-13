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В Житомире на Пасху общественный транспорт будет работать дольше

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Житомир, Четверг 13 апреля 2023 13:38
В Житомире на Пасху общественный транспорт будет работать дольше Фото: на Пасху в Житомире общественный транспорт будет работать дольше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Пасхальную ночь в Житомире общественный транспорт будет работать на несколько часов дольше. Обычно транспорт работает с 06:00 до 21:30.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Житомирский горсовет.

"Громада! В Житомире в Пасхальную ночь усилят работу общественного транспорта. В субботу, 15 апреля, на маршрутах, троллейбусы будут курсировать до 23:00", - говорится в сообщении.

Также в городском совете добавляют, что в воскресенье, 16 апреля, электротранспорт начнет работать с 5:00.

Напомним, что в Херсоне был введен бесплатный проезд в троллейбусах.

Также раньше мы писали о том, что киевляне смогут на Пасху находиться в церкви всю ночь.

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Житомир тролейбус автобуси Пасха
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