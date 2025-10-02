ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Житомирі сталася пожежа у гуртожитку медінституту: постраждали четверо студентів

Житомир, Четвер 02 жовтня 2025 22:32
UA EN RU
У Житомирі сталася пожежа у гуртожитку медінституту: постраждали четверо студентів Фото: у Житомирі сталася пожежа у гуртожитку медінституту (t.me/zhytomyrskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері 2 жовтня сталася пожежа в одній з кімнат п'ятиповерхового гуртожитку Житомирського медичного інституту. Четверо студентів отруїлися димом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

За словами глави ОВА, на місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, яким вдалося швидко локалізувати поширення вогню та загасити пожежу.

Внаслідок надзвичайної події четверо студентів надихалися продуктами горіння, отримали на місці першу медичну допомогу. Більше ніхто не постраждав.

Студенти та внутрішньо-переміщені особи - близько 400 людей - будуть розселені за необхідності в інші помешкання.

"Символічно, що для евакуації студентів була задіяна пожежна техніка, яку ми передавали рятівникам лише рік тому. Дякуємо нашим героям без зброї за оперативність, професіоналізм та готовність прийти на допомогу", - додав Бунечко.

Фото: у Житомирі сталася пожежа у гуртожитку медінституту (t.me/zhytomyrskaODA)

Пожежі в Україні

Нагадаємо, сьогодні вранці, 2 жовтня, у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали 12 осіб.

У ніч на 17 вересня в одному з районів Києва сталася масштабна пожежа. Палав багатоповерховий будинок неподалік від метро "Нивки". Полум'я охопило значну частину будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир Пожежа Студенти
Новини
Путін зробив вкид про Куп'янськ, Покровськ і Костянтинівку: що вигадав цього разу
Путін зробив вкид про Куп'янськ, Покровськ і Костянтинівку: що вигадав цього разу
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим