У Житомирі сталася пожежа у гуртожитку медінституту: постраждали четверо студентів

Ввечері 2 жовтня сталася пожежа в одній з кімнат п'ятиповерхового гуртожитку Житомирського медичного інституту. Четверо студентів отруїлися димом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

За словами глави ОВА, на місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, яким вдалося швидко локалізувати поширення вогню та загасити пожежу.

Внаслідок надзвичайної події четверо студентів надихалися продуктами горіння, отримали на місці першу медичну допомогу. Більше ніхто не постраждав.

Студенти та внутрішньо-переміщені особи - близько 400 людей - будуть розселені за необхідності в інші помешкання.

"Символічно, що для евакуації студентів була задіяна пожежна техніка, яку ми передавали рятівникам лише рік тому. Дякуємо нашим героям без зброї за оперативність, професіоналізм та готовність прийти на допомогу", - додав Бунечко.

Фото: у Житомирі сталася пожежа у гуртожитку медінституту (t.me/zhytomyrskaODA)