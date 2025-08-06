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У Житомирі пролунав вибух, є поранений і загиблий: у поліції розповіли подробиці

Фото: у Житомирі стався вибух із пораненими та загиблими (umdpl.info)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у вівторок, 5 серпня, у Житомирі прогримів вибух. Внаслідок інциденту один чоловік загинув, інший - зазнав поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Житомирської області.

За даними правоохоронців, близько 20:00 у вівторок, 5 серпня, поблизу вулиці Сурина Гора стався вибух.

"Попередньо відомо, що внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав поранення та госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області, Житомирського районного управління поліції  №1, криміналісти, вибухотехніки, медики і рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури.

Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації.

Інциденти на Житомирщині

Нагадаємо, 1 серпня, у Житомирській області нетверезий чоловік погрожував бойовою гранатою працівникам Нацполіції. Правоохоронці провели спецоперацію та затримали зловмисника.

Додамо, що на початку липня на трасі Київ-Чоп у селі Березина неподалік Житомира, стався масштабний вибух.

Внаслідок інциденту зазнали пошкоджень житлові будинки та АЗС, загинули двоє людей, а десятки зазнали поранень.

Згодом виявилося, що вибухи сталися на території нелегальної хімічної лабораторії, де виготовляли вибухівку.

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Житомир