У Житомирі пролунав вибух, є поранений і загиблий: у поліції розповіли подробиці

За даними правоохоронців, близько 20:00 у вівторок, 5 серпня, поблизу вулиці Сурина Гора стався вибух.

"Попередньо відомо, що внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав поранення та госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області, Житомирського районного управління поліції №1, криміналісти, вибухотехніки, медики і рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури.

Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації.