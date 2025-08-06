В Житомире прогремел взрыв, есть раненый и погибший: в полиции рассказали подробности

Вечером во вторник, 5 августа, в Житомире прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, другой - получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Житомирской области.

По данным правоохранителей, около 20:00 во вторник, 5 августа, вблизи улицы Сурина Гора произошел взрыв.

"Предварительно известно, что в результате взрыва один человек погиб, другой - получил ранения и госпитализирован", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области, Житомирского районного управления полиции №1, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, сотрудники СБУ и прокуратуры.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и решается вопрос о ее правовой квалификации.