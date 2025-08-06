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В Житомире прогремел взрыв, есть раненый и погибший: в полиции рассказали подробности

Житомир, Среда 06 августа 2025 00:55
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В Житомире прогремел взрыв, есть раненый и погибший: в полиции рассказали подробности Фото: в Житомире произошел взрыв с ранеными и погибшими (umdpl.info)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером во вторник, 5 августа, в Житомире прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, другой - получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Житомирской области.

По данным правоохранителей, около 20:00 во вторник, 5 августа, вблизи улицы Сурина Гора произошел взрыв.

"Предварительно известно, что в результате взрыва один человек погиб, другой - получил ранения и госпитализирован", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области, Житомирского районного управления полиции №1, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, сотрудники СБУ и прокуратуры.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и решается вопрос о ее правовой квалификации.

Инциденты на Житомирщине

Напомним, 1 августа, в Житомирской области нетрезвый мужчина угрожал боевой гранатой работникам Нацполиции. Правоохранители провели спецоперацию и задержали злоумышленника.

Добавим, что в начале июля на трассе Киев-Чоп в селе Березина недалеко от Житомира, произошел масштабный взрыв.

В результате инцидента получили повреждения жилые дома и АЗС, погибли два человека, а десятки получили ранения.

Впоследствии оказалось, что взрывы произошли на территории нелегальной химической лаборатории, где изготавливали взрывчатку.

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