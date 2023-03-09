В Житомире после обстрела нет света и воды

Фото: из-за обстрела Житомир остался без света и воды (GettyImages)

В четверг, 9 марта, после российского обстрела дронами Shahed-136 большинство жителей Житомира остались без света и воды.

Об этом заявил мэр Сергей Сухомлин, передает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.