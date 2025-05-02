У Житомирі горів полігон з відходами, школи перевели на "дистанційку"

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно сталась пожежа у потязі №115 "Суми - Київ" поблизу станції Путивль внаслідок якої загинув залізничник.

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