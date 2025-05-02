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У Житомирі горів полігон з відходами, школи перевели на "дистанційку"

Фото: у Житомирі горів полігон з відходами, школи перевели на "дистанційку" (facebook.com/miskaradazt)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом ночі у Житомирі гасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Через рекомендації екологів школярів відправили на "дистанційку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міської ради Житомира.

До ліквідації пожежі були залучені: 

  • 31 вогнеборець; 
  • 9 одиниць техніки. 

Наразі їм вдалось локалізувати загоряння.

 

Фото: у Житомирі горів полігон з відходами, школи перевели на "дистанційку" (facebook.com/miskaradazt)

Водночас екологи здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, що дозволить визначити рівень забруднення. Згідно з попередніми рекомендаціями були прийняті рішення щодо тимчасових змін у роботі закладів освіт: 

  • школи сьогодні, 2 травня, працюватимуть у дистанційному форматі; 
  • дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі, але прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані. 

Зокрема скасовуються змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно сталась пожежа у потязі №115 "Суми - Київ" поблизу станції Путивль внаслідок якої загинув залізничник.

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Житомир