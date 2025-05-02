Протягом ночі у Житомирі гасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Через рекомендації екологів школярів відправили на "дистанційку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міської ради Житомира.
До ліквідації пожежі були залучені:
Наразі їм вдалось локалізувати загоряння.
Фото: у Житомирі горів полігон з відходами, школи перевели на "дистанційку" (facebook.com/miskaradazt)
Водночас екологи здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, що дозволить визначити рівень забруднення. Згідно з попередніми рекомендаціями були прийняті рішення щодо тимчасових змін у роботі закладів освіт:
Зокрема скасовуються змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно сталась пожежа у потязі №115 "Суми - Київ" поблизу станції Путивль внаслідок якої загинув залізничник.
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