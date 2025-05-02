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В Житомире горел полигон с отходами, школы перевели на "дистанционку"

Фото: в Житомире горел полигон с отходами, школы перевели на "дистанционку" (facebook.com/miskaradazt)
Автор: Сергей Пышкин

В течение ночи в Житомире тушили пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Из-за рекомендаций экологов школьников отправили на "дистанционку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского совета Житомира.

К ликвидации пожара были привлечены:

  • 31 огнеборец;
  • 9 единиц техники.

Сейчас им удалось локализовать возгорание.

 

Фото: в Житомире горел полигон с отходами, школы перевели на "дистанционку" (facebook.com/miskaradazt)

В то же время экологи осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха, что позволит определить уровень загрязнения. Согласно предварительным рекомендациям были приняты решения о временных изменениях в работе учреждений образования:

  • школы сегодня, 2 мая, будут работать в дистанционном формате;
  • детские сады будут работать в обычном режиме, но прогулки на открытом воздухе временно отменены.

В частности отменяются соревнования и тренировки спортивных школ, запланированные на открытом воздухе.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно произошел пожар в поезде №115 "Сумы - Киев" вблизи станции Путивль в результате которого погиб железнодорожник.

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Житомир